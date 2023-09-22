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    21:52, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пьяный мужчина насмерть забил соседку в области Жетысу

    Пьяный мужчина насмерть забил соседку в области Жетысу
    МИА «Казинформ»

    Пьяный мужчина насмерть забил соседку в области Жетысу. На время расследования подозреваемый мужчина помещен под стражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где в ночь на 19 сентября в больницу госпитализировали 30-летнюю жительницу села Жанаталап. Врачи диагностировали у пациентки множество травм. Спасти женщину не удалось – на следующие сутки она скончалась не приходя в сознание.

    Полицейские установили, что незамужняя женщина проживала вместе с пожилой матерью и несовместимые с жизнью травмы получила в результате жестокого избиения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они задержали 43-летнего односельчанина потерпевшей.

    Мужчина проживает по соседству и приходится ей дальним родственником. Поводом к преступлению послужили неприязненные отношения. Находясь в алкогольном опьянении он вступил в словесную перепалку, которая в итоге переросла в избиении женщины. Сейчас задержанный помещен под стражу, – сообщили в полиции Каратальского района. Расследование по факту проводится согласно ч. 3 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

     

    Теги:
    Жетысуская область Происшествия МВД РК
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