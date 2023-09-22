Пьяный мужчина насмерть забил соседку в области Жетысу. На время расследования подозреваемый мужчина помещен под стражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где в ночь на 19 сентября в больницу госпитализировали 30-летнюю жительницу села Жанаталап. Врачи диагностировали у пациентки множество травм. Спасти женщину не удалось – на следующие сутки она скончалась не приходя в сознание.

Полицейские установили, что незамужняя женщина проживала вместе с пожилой матерью и несовместимые с жизнью травмы получила в результате жестокого избиения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они задержали 43-летнего односельчанина потерпевшей.