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    22:46, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пьяный депутат разъезжала за рулем по Актобе

    за рулем
    Фото: из открытых источников

    Депутата городского маслихата Актобе привлекли к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено дело по части 3 статьи 596 Кодекса об административных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат городского маслихата Актобе Сания Муратова нарушила правила дорожного движения на улице С. Байишева. Она управляла автомашиной Lexus в алкогольном состоянии. Полиция остановила авто 53-летней женщины. В ходе проверки документов полицейские почувствовали запах алкоголя. Экспертиза показала, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

    «В отношении водителя составлен протокол по части 3 статьи 596 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части, встречного проезда или обгона) и части 1 статьи 608 (Вождение транспортного средства в нетрезвом виде), собран материал , который будет направлен в административный суд для принятия юридического решения», - говорится в сообщении руководителя пресс-службы областного департамента полиции Ерболата Саркулова.

    За вождение в состоянии алкогольного опьянения депутату грозит административный арест на 15  суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. 

    Теги:
    Актюбинская область Криминал Актобе
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