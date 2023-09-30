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    22:46, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пьяный дебошир избил полицейского и попал под суд в СКО

    Мухтар Холдорбеков/МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтар Холдорбеков/МИА «Казинформ»

    Жителя Северо-Казахстанской области осудили за нападение на полицейского. Мужчине ограничили свободу на три года и установили пробационный контроль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее 35-летний житель Тимирязевского района вступил в конфликт с другим сельчанином на стоянке перед кафе в октябре прошлого года. Ссору заметил участковый, который в это время объезжал обслуживаемую территорию. Требование полицейского - прекратить конфликт - нетрезвый мужчина проигнорировал. Потом и вовсе набросился с кулаками за то, что участковый напомнил ему об ответственности за неповиновение. Инспектор получил легкий вред здоровью, дебошир – уголовную статью.

    Досудебное расследование проводилось по статье «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти». В августе суд приговорил мужчину к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

    Санкция статья подразумевает наказание от штрафа в размере до 4 000 МРП (13,8 млн тенге) до лишения свободы на срок от двух до четырех лет.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область полиция Суды
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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