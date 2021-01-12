Путников со сломанным автомобилем спасли карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На страницу «dorogi_karagandy» в социальной сети Instagram поступило сообщение – благодарность. Путники остались на трассе во время сильной метели, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Супруги, державшие путь из Нур-Султана до Караганды остались на трассе со сломанным автомобилем. Путникам помогли полицейские. И в знак благодарности супруги написали обращение экипажу патрульной полиции с бортовым номером 1606 09 и сотрудникам по имени Ернат и Арман.

Дело было 11 января. На подъезде в город Караганду со стороны города Нур-Султана у супругов сломалась машина. Ни один водитель не остановился, учитывая погодные условия в последние дни в Карагандинской области. Супруги были очень удивлены, когда к ним подъехала патрульная машина. Полицейские, узнав о поломке, посадили путников к себе в машину и поехали в ближайшее СТО за механиком. Механик попросил привезти машину. Полицейские, вернулись за машиной и взяли на буксир транспорт и отогнали в мастерскую. Только убедившись в том, что механики отремонтируют машину сегодня, уехали дальше патрулировать.

«Хотим выразить огромную благодарность за таких сотрудников», - написали в своем сообщении супруги.