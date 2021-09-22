Путинцева вышла во второй круг турнира WTA в Остраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева прошла во второй круг соревнований в Остраве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За 3 часа 24 минуты матча 49-я ракетка мира Юлия Путинцева обыграла Чжан Шуай из Китая, занимающую 48-ю позицию в мировой классификации со счетом — 5:7, 7:6, 6:4.

В личных встречах спортсменок перевес в пользу казахстанской спортсменки — 3:1.

В следующем туре Путинцева сыграет с Игой Свёнтек из Польши.



