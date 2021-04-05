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    10:27, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Путинцева вылетела из ТОП-30 в обновленном рейтинге WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) выпустила обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка сильнейших не претерпела изменений: лидирует Эшли Барти из Австралии, за ней следуют японка Наоми Осака и румынская теннисистка Симона Халеп.
    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 23-м месте, Юлия Путинцева опустилась с 28-й строчки на 31-ю, Зарина Дияс отыграла одну позицию, став 88-й.
    В парном разряде на первое место вышла Се Су-Вей из Тайваня, вторую строчку заняла представительница Чехии Барбара Стрыцова, а замкнула ТОП-3 венгерка Тимеа Бабош.
    Галина Воскобоева сместилась с 77-го на 78-е место, Анна Данилина улучшила положение на четыре строчки — 136-я, Путинцева поднялась на семь отметок и стала 191-й.




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