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    18:19, 10 Май 2021 | GMT +6

    Путинцева уступила на старте турнира в Риме

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В стартовой встрече Путинцева в трёх сетах проиграла 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 6:4, 4:6. Матч продолжался 2 часа 58 минут.

    Путинцева 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету Гауфф — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 8 спасённых брейк-пойнтов из 19.



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