Путинцева стартовала с победы на парном турнире «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в паре с Кристиной-Андреа Миту из Румынии вышли в следующую стадию плей-офф турнира «Ролан Гаррос»-2021 во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом кругу турнира им противостояли теннисистка из Польши Алисия Росольска и американка Коко Вандевеге встреча закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Казахстанка в паре с румынкой не выполнили ни одного эйса, совершили четыре ошибок при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их соперники также ни разу не подали на вылет, допустили семь двойных ошибок и сделали четыре брейка.

Напомним, что Путинцева является второй ракеткой Казахстана среди женщин.





