РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:40, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Путинцева стартовала с победы на парном турнире «Ролан Гаррос»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в паре с Кристиной-Андреа Миту из Румынии вышли в следующую стадию плей-офф турнира «Ролан Гаррос»-2021 во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом кругу турнира им противостояли теннисистка из Польши Алисия Росольска и американка Коко Вандевеге встреча закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

    Казахстанка в паре с румынкой не выполнили ни одного эйса, совершили четыре ошибок при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их соперники также ни разу не подали на вылет, допустили семь двойных ошибок и сделали четыре брейка.

    Напомним, что Путинцева является второй ракеткой Казахстана среди женщин.




    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!