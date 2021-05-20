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    10:46, 20 Май 2021 | GMT +6

    Путинцева проиграла во втором раунде соревнований в Белграде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла во втором раунде соревнований Serbia Ladies в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, 35-я ракетка мира во втором раунде соревнований Serbia Ladies Open уступила хорватке Ане Конюх, занимающей 188-е место мирового рейтинга 3:6, 4:6.

    За 1 час 23 минуты матча казахстанка сделала один эйс и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как ее соперница трижды подала на вылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу Конюх.

    Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с хорватом Марином Чиличем вышел в четвертьфинал парного турнира серии «Мастерс» в Женеве (Швейцария).


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