Путинцева проиграла во втором раунде соревнований в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла во втором раунде соревнований Serbia Ladies в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, 35-я ракетка мира во втором раунде соревнований Serbia Ladies Open уступила хорватке Ане Конюх, занимающей 188-е место мирового рейтинга 3:6, 4:6.

За 1 час 23 минуты матча казахстанка сделала один эйс и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как ее соперница трижды подала на вылет и реализовала шесть брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу Конюх.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с хорватом Марином Чиличем вышел в четвертьфинал парного турнира серии «Мастерс» в Женеве (Швейцария).