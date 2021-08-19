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Путинцева проиграла во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

19 Августа 2021 09:34
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Путинцева проиграла во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка, 36-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева потерпела поражение в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Соперницей Юлии на данной стадии стала экс-первая ракетка мира, в настоящее время занимающая шестое место мирового рейтинга Каролина Плишкова из Чехии. Встреча завершилась победой Плишковой в двух сетах — 6:3, 6:2. В следующем раунде Каролина сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Напомним, что в стартовом матче на турнире Путинцева была сильнее китаянки Чжан Шуай — 6:2, 6:0.



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