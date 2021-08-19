Новости
Путинцева проиграла во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
19 Августа 2021 09:34
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка, 36-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева потерпела поражение в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеАлександр Бублик не пробился в третий круг турнира в Цинциннати Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати Казахстанский борец стал вторым на юниорском ЧМ в Уфе
Соперницей Юлии на данной стадии стала экс-первая ракетка мира, в настоящее время занимающая шестое место мирового рейтинга Каролина Плишкова из Чехии. Встреча завершилась победой Плишковой в двух сетах — 6:3, 6:2. В следующем раунде Каролина сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Напомним, что в стартовом матче на турнире Путинцева была сильнее китаянки Чжан Шуай — 6:2, 6:0.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати
- Александр Бублик не пробился в третий круг турнира в Цинциннати
- Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати
- Казахстанский борец стал вторым на юниорском ЧМ в Уфе
- Три казахстанца выступят в чемпионате Австрии по настольному теннису
- Дочь Ольги Рыпаковой выступит на чемпионате мира по легкой атлетике
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047