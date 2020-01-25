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Путинцева проиграла третьей ракетке мира в матче Australian Open

25 Января 2020 11:59
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Путинцева проиграла третьей ракетке мира в матче Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, сообщает Sports.kz.

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Соперницей Путинцевой, занимающей 38-е место в рейтинге WTA, стала третья ракетка мира, Симона Халеп из Румынии. Итогом встречи стала победа Халеп со счетом 6:1, 6:4. В 1/8 финала румынка встретится с победительницей пары Элиза Мертенс (Бельгия) — Кэтрин Беллис (США).

Напомним, что в текущем розыгрыше Australian Open Путинцева стартовала с победы над тайваньской спортсменкой Се Шувэй (6:1, 6:3), затем обыграла американку Даниэль Коллинз (6:4, 2:6, 7:5).



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Ключевые слова: Спорт,
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