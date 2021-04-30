Путинцева проиграла на старте соревнований Mutua Madrid Open

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 18-я ракетка мира, британская теннисистка Йоханна Конта, на старте соревнований Mutua Madrid Open нанесла поражение казахстанке Юлии Путинцевой, занимающей 30-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За 1 час 29 минут матча Йоханна сделала два эйса и четыре брейка, ошибившись при подаче три раза. Тогда как Юлия дважды подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок.

Счёт личных встреч оппоненток стал 4:1 в пользу британки.



