10:00, 18 Май 2021 | GMT +6
Путинцева пробилась во второй круг турнира в Белграде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казаханская тенннисистка Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в матче первого круга казахстанка обыграла представительницу Словении Каю Юван.
Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа и 20 минут.
Казахстанка не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 9 из 20 брейк-пойнтов. Её соперница ни разу не подала на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал Юлия поспорит с победительницей встречи между представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк и Аной Конюх из Хорватии.
Призовой фонд турнира в столице Сербии составляет 235 238 долларов США. Финал пройдёт 22 мая.