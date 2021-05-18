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    10:00, 18 Май 2021 | GMT +6

    Путинцева пробилась во второй круг турнира в Белграде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казаханская тенннисистка Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в матче первого круга казахстанка обыграла представительницу Словении Каю Юван.

    Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа и 20 минут.

    Казахстанка не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 9 из 20 брейк-пойнтов. Её соперница ни разу не подала на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

    За выход в четвертьфинал Юлия поспорит с победительницей встречи между представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк и Аной Конюх из Хорватии.

    Призовой фонд турнира в столице Сербии составляет 235 238 долларов США. Финал пройдёт 22 мая.


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