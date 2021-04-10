Путинцева потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева, проиграла черногорке Данке Ковинич, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7:6(2), 5:7, 1:6 в четвертьфинале турнира в Чарльстоне. Об этом передает sports.kz.

За 2 часа 52 минуты матча 26-летняя Путинцева выполнила четыре эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её ровесница из Черногории пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу Юлии.

В полуфинале соревнований Volvo Car Open Ковинич сразится с Онс Жабер из Туниса или Кори Гофф из США.