РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:16, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Путинцева потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева, проиграла черногорке Данке Ковинич, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7:6(2), 5:7, 1:6 в четвертьфинале турнира в Чарльстоне. Об этом передает sports.kz.

    За 2 часа 52 минуты матча 26-летняя Путинцева выполнила четыре эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её ровесница из Черногории пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу Юлии.

    В полуфинале соревнований Volvo Car Open Ковинич сразится с Онс Жабер из Туниса или Кори Гофф из США.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!