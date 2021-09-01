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    15:13, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Путинцева и Дияс выступят на Astana Open WTA 250

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юлия Путинцева (33-е место в рейтинге WTA) и Зарина Дияс (110-е место в рейтинге WTA) примут участие в первом турнире Astana Open WTA 250. Об этом заявили организаторы соревнований, которые пройдут в Нур-Султане с 25 сентября по 2 октября на кортах Национального теннисного центра. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Среди приглашенных организаторами 52-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова, бывшая первая ракетка мира в парном разряде и победительница пяти турниров Большого шлема – француженка Кристина Младенович, бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка двух турниров Большого шлема – россиянка Вера Звонарева.
    В международном турнире также сыграют: шведка Ребекка Петерсон (54), чешка Тереза Мартинцова (60), бельгийка Алисон Ван Эйтванк (61), румынка Ирина-Камелия Бегу (63), словенка Полона Херцог (86), хорватка Анна Конюх (88) и другие.
    Еще четыре спортсменки выйдут в основную сетку через квалификацию, а четыре другие получат wild-card от организаторов турнира.


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