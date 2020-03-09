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Путинцева и Дияс сдали позиции в ТОП-100 рейтинга WTA

9 Марта 2020 10:32
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Путинцева и Дияс сдали позиции в ТОП-100 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном и парном разрядах, сообщает Sports.kz.

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Звание первой ракетки мира сохранила австралийка Эшли Барти, на втором месте — Симона Халеп из Румынии, на третьей позиции остается чешская теннисистка Каролина Плишкова.

Сильнейшая представительница Казахстана Елена Рыбакина по-прежнему занимает 17-е место, Юлия Путинцева потеряла одну строчку и стала 33-й, Зарина Дияс опустилась на две позиции — 63-я.
В парном разряде Галина Воскобоева, в прошлом выпуске табеля о рангах занимавшая 60-ю строчку, стала 62-й; Анна Данилина не изменила положения — 120-я.



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Ключевые слова: Спорт,
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