Путинцева, Данилина и Жукаев успешно стартовали на международных турнирах

ГАМБУРГ. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Гамбурге. В первом круге казахстанка обыграла француженку Эльзу Жакмосо счетом 6:2, 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Там же, в Гамбурге Анна Данилина вышла в четвертьфинал в парном разряде соревнования. С российской теннисисткой Александрой Пановой казахстанка разгромила Нурию Бранкаччо (Италия)/Деспину Папамихаил (Греция) - 6:0, 6:2.

Бейбит Жукаев одержал победу на «Челленджере» в Салинасе (Эквадор). В первом круге казахстанец в двух сетах обыграл бразильца Педро Боскардина Диаса - 6:3, 6:4.