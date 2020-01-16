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Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева
16 Января 2020 19:54
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МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин ввел новую должность - заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Кремля. Внесенными поправками в Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №390-Ф3 «О безопасности» президент утвердил новую должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ.
Другим указом глава государства назначил на эту позицию Дмитрия Медведева.
«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства Российской Федерации», - говорится в указе.фото: tass.ru
Ключевые слова: Россия,
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