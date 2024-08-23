Путин встретился в Кремле с премьером Госсовета Китая

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Государственного совета КНР Ли Цяном. Встреча проходит в Кремле, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Ли Цян приехал в Россию по приглашению своего коллеги премьер-министра Михаила Мишустина.

Перед встречей с российским лидером премьеры двух стран провели 29-ю регулярную встречу руководителей правительств РФ и КНР, обсудив расширение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Акцент был сделан на продвижении совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте.

В прошлый раз Путин и Ли Цян встречались в мае во время государственного визита российского лидера в КНР. Тогда президент РФ отметил, что в Москве ждут китайского премьера.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.