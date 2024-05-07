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    13:30, 07 Май 2024 | GMT +6

    Путин в пятый раз вступает в должность президента России

    Путин
    Фото: Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

    Владимир Путин в пятый раз вступает в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации проходит в Кремле, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Путин приносил присягу четырежды. И если в 2000-м за тогда 47-летнего кандидата проголосовало 52,94% россиян, в 2004-м - 71,31%, в 2012-м - 63,6%, в 2018-м - 76,7%, то на мартовских выборах этого года ныне 71-летний Путин получил  87,28% голосов избирателей.

    Родившийся 7 октября 1952 года в Ленинграде Путин - выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета (ныне - Санкт-Петербургский госуниверситет) и Краснознаменного института КГБ СССР им. Ю. В. Андропова (ныне - Академия внешней разведки). Служил в органах государственной безопасности, работал в мэрии Санкт-Петербурга, переехал в Москву в 1996 году на должность заместителя управляющего делами президента РФ. Затем занимал высокие посты в Администрации президента РФ, руководил Федеральной службой безопасности, был секретарем Совета безопасности. Дважды (во второй половине 1999 года и в 2008 - 2012 годах) занимал кресло премьер-министра России. Впервые стал во главе страны в 2000 году.

    Своими правами и обязанностями на главном государственном посту Путин будет пользоваться ближайшие шесть лет.

    Теги:
    Владимир Путин Мировые новости Международные отношения Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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