РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину

    Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов, передает агентство Kazinform.

    путин
    Фото: ТАСС

    Kazinform приводит основные тезисы:

    • РФ рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы.
    • Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника, под которым понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы). Ядерное сдерживание осуществляется также в отношении государств, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное и/или морское пространство, а также ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ.
    • Агрессия против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение.
    • Готовность и решимость РФ применить ядерное оружие будет обеспечивать ядерное сдерживание.
    • РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии.
    • Среди условий для применения ядерного оружия — поступление достоверной информации о старте баллистических ракет против РФ и (или) ее союзников, а также о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты).
    • Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом РФ.

    Напомним, ранее Доклад об обновленной стратегии использования ядерного оружия был представлен в Конгрессе США.

    Теги:
    В мире Владимир Путин Ядерное оружие Мировые новости Россия
    Рабига Нурбай
    Рабига Нурбай
    Автор
    Сейчас читают