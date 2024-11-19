Путин утвердил обновленную ядерную доктрину

Kazinform приводит основные тезисы:

РФ рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы.

Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника, под которым понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы). Ядерное сдерживание осуществляется также в отношении государств, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное и/или морское пространство, а также ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ.

Агрессия против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение.

Готовность и решимость РФ применить ядерное оружие будет обеспечивать ядерное сдерживание.

РФ может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии.

Среди условий для применения ядерного оружия — поступление достоверной информации о старте баллистических ракет против РФ и (или) ее союзников, а также о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты).

Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом РФ.

Напомним, ранее Доклад об обновленной стратегии использования ядерного оружия был представлен в Конгрессе США.