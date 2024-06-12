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    23:41, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Путин рассчитывает на встречу с Эрдоганом в июле в Астане

    Путин и Эрдоган
    Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

    Президент России Владимир Путин рассчитывает встретиться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле на полях саммита в Астане. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    - Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время - в июле, по-моему, 3-4-го числа - он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы, - отметил российский лидер на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

    3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.

    В свою очередь глава МИД Турции обратил внимание на слова Путина о взаимодействии РФ и Турции на различных направлениях. Он заверил, что Анкара делает все возможное для урегулирования конфликтных ситуаций в тех или иных регионах мира.

    Путин с удовлетворением отметил развитие отношений с Турцией.

    - Все это происходит, конечно, под руководством и при прямой поддержке нашего друга, президента Турецкой Республики, - заметил он.

    Глава российского государства сообщил, что, хотя в 2023 году был хороший рост, в начале 2024 года «произошло некоторое снижение уровня товарооборота».

    - Но мы относим это, прежде всего, на счет корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта. Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время и все будет развиваться так же, как и в прошлом году. А в прошлом году был абсолютный рекорд товарооборота между нашими странами, - сказал президент.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС

    Теги:
    ШОС Эрдоган Турция Саммит ШОС Астана Владимир Путин Мировые новости Россия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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