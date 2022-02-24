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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

24 Февраля 2022 10:19
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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Как отметил Владимир Путин, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.

Путин добавил, что Россия незамедлительно даст ответ в случае вмешательства извне в ситуации с Украиной и создании угрозы российскому народу.

Президент РФ уверен, что российские военнослужащие профессионально и мужественно исполнят свой долг.


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#Россия   #Украина   #Мировые новости  
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