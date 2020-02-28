Путин и Эрдоган могут встретиться в ближайшее время

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - не исключают встречи в ближайшее время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран по инициативе турецкой стороны провели в пятницу телефонный разговор. «С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии», - отметили в пресс-службе. Кремль подчеркивает, что «условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне».

«Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», - говорится в сообщении. Также «акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции».

Кремль констатировал, что Путин и Эрдоган обсудили «ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов», отметили «приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Разговор Путина и Эрдогана был подробный и был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить договоренности по Идлибской зоне деэскалации», - цитирует Агентство «Анадолу» министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам главы МИД РФ, лидеры двух стран обсудили возможность новых контактов по Идлибу на различных уровнях в ближайшее время.

Он также добавил, что находящиеся в Анкаре делегации двух стран приняли решение продолжить свою работу.

Тем временем, в администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган и Путин достигли договоренности о проведении двусторонней встречи в самое ближайшее время.