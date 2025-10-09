РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Путин и Алиев обсудили авиакатастрофу самолета Azal

    Президенты России и Азербайджана встретились в Душанбе в рамках предстоящего заседания Совета глав государств СНГ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Путин и Алиев обсудили авиакатастрофу самолета Azal
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Это первая полноформатная встреча президентов России и Азербайджана с прошлого октября.

    Владимир Путин предложил Ильхаму Алиеву начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.

    Путин сообщил, что причины крушения связаны в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. По словам российского президента, рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО и воздушное судно, скорее всего, задели обломки.

    Он напомнил, что приносил извинения за произошедшую в небе над Россией трагедию, и снова выразил соболезнования семьям погибших. Путин подчеркнул, что Москва оказывается всяческое содействие расследованию катастрофы, и пообещал, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением

    — Наш долг, повторю еще раз, мы с самого начала об этом договаривались, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину, — отметил российский президент.

    Ильхам Алиев поблагодарил своего российского коллегу за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL.

    — Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем, — сказал он.

    Напомним, лайнер Азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау в Казахстане 25 декабря прошлого года. Самолет оказался там, так как не смог совершить посадку в столице Чечни на фоне атаки дронов. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.

    Теги:
    Азербайджан Мировые новости Россия
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают