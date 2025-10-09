Путин и Алиев обсудили авиакатастрофу самолета Azal

Это первая полноформатная встреча президентов России и Азербайджана с прошлого октября.

Владимир Путин предложил Ильхаму Алиеву начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL.

Путин сообщил, что причины крушения связаны в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. По словам российского президента, рядом с лайнером взорвались две ракеты ПВО и воздушное судно, скорее всего, задели обломки.

Он напомнил, что приносил извинения за произошедшую в небе над Россией трагедию, и снова выразил соболезнования семьям погибших. Путин подчеркнул, что Москва оказывается всяческое содействие расследованию катастрофы, и пообещал, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением

— Наш долг, повторю еще раз, мы с самого начала об этом договаривались, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину, — отметил российский президент.

Ильхам Алиев поблагодарил своего российского коллегу за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL.

— Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем, — сказал он.

Напомним, лайнер Азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау в Казахстане 25 декабря прошлого года. Самолет оказался там, так как не смог совершить посадку в столице Чечни на фоне атаки дронов. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.