    10:15, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Путин: Делегация США приедет в Москву в начале декабря

    Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что российская сторона ждет американскую делегацию в первой половине следующей неделе в Москве, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Путин: делегация США приедет в Москву в начале декабря
    Фото: ТАСС

    По словам Путина, главными переговорщиками с российской стороны являются Министерство иностранных дел РФ, помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков.

    — Кто является переговорщиком с российской стороны — это, очевидно, министерство иностранных дел. Когда сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов — министерство иностранных дел. Со стороны администрации (президента) — это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента. Он этим занимался с самого начала. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включен тоже мой помощник, Юрий Викторович Ушаков, он на связи с американскими коллегами. Но он один не может это все сделать. Это МИД должен делать. Ну и отчасти администрация президента, — отметил президент РФ. 

    Кто будет представлять США пока неизвестно. 

    — Пожалуйста, мы всегда открыты. Президент США должен определить, кто будет представлять страну с американской стороны. Поэтому мы их ждем в первой половине следующей недели, — сказал российский лидер. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее сообщалось о том, что спецпосланник Трампа приедет в Москву на следующей неделе. 

    Теги:
    Российско-украинский конфликт Мировые новости Россия США
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
