Путин: делегация США приедет в Москву в начале декабря

По словам Путина, главными переговорщиками с российской стороны являются Министерство иностранных дел РФ, помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков.

— Кто является переговорщиком с российской стороны — это, очевидно, министерство иностранных дел. Когда сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов — министерство иностранных дел. Со стороны администрации (президента) — это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента. Он этим занимался с самого начала. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включен тоже мой помощник, Юрий Викторович Ушаков, он на связи с американскими коллегами. Но он один не может это все сделать. Это МИД должен делать. Ну и отчасти администрация президента, — отметил президент РФ.