Путин: Делегация США приедет в Москву в начале декабря
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что российская сторона ждет американскую делегацию в первой половине следующей неделе в Москве, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По словам Путина, главными переговорщиками с российской стороны являются Министерство иностранных дел РФ, помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков.
— Кто является переговорщиком с российской стороны — это, очевидно, министерство иностранных дел. Когда сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов — министерство иностранных дел. Со стороны администрации (президента) — это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента. Он этим занимался с самого начала. По текущим делам, для того чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включен тоже мой помощник, Юрий Викторович Ушаков, он на связи с американскими коллегами. Но он один не может это все сделать. Это МИД должен делать. Ну и отчасти администрация президента, — отметил президент РФ.
Кто будет представлять США пока неизвестно.
— Пожалуйста, мы всегда открыты. Президент США должен определить, кто будет представлять страну с американской стороны. Поэтому мы их ждем в первой половине следующей недели, — сказал российский лидер.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
