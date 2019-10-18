Пути улучшения качества образования обсудят в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 18 октября в 18.00 часов аким Павлодарской области Булат Бакауов встретится с представителями попечительских советов организаций образования региона. Встреча пройдет в СОШ №37 Павлодара, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Встреча пройдёт в формате диалога, где будут рассмотрены вопросы и предложения по улучшению качества образовательных услуг, созданию условий для качественного получения образования, эффективному взаимодействию и сотрудничеству родителей и педагогов для решения многих проблем», - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области.
С представителями попечительских советов организаций образования Павлодарской области встретится глава региона Булат Бакауов, добавили в его пресс-службе.
«В настоящее время в организациях образования сформировано 405 попечительских советов, в том числе в 356 школах, в 34 колледжах, в девяти организациях образования для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и в шести специальных организациях образования, - добавили в администрации. - В составы попечительских советов включены представители общественных организаций, политических партий, государственных органов, а также социальные партнёры организаций образования».
Сейчас деятельность и полномочия попечительских советов в Павлодарской области расширены. Для обеспечения прозрачности, открытости работы попечительских советов местные исполнительные органы в сфере образования на собственных интернет-сайтах размещают информацию о решениях, принятых попечительскими советами, отметили в пресс-службе акима области.
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