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Пути укрепления политического сотрудничества обсудили Мухтар Тлеуберди и Анн Линде

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Апреля 2021, 13:07
Пути укрепления политического сотрудничества обсудили Мухтар Тлеуберди и Анн Линде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важным приоритетом на экономико-экологическом треке ОБСЕ для Казахстана остается развитие взаимосвязанности и трансконтинентальных транспортных коридоров, объединяющих Азию и Европу. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди после встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается работа по использованию потенциала ОБСЕ в области охраны окружающей среды. В геополитических условиях Казахстана, а также с учетом того, что наша страна является государством, не имеющим выхода к морю, взаимосвязанность является неотделимой частью многовекторной политики нашей страны. В человеческом измерении для Казахстана и Действующего председательства остаются важными такие вопросы, как борьба со всеми формами нетерпимости и дискриминации, толерантность, защита прав человека, верховенство закона, продвижение гендерного баланса и борьба с торговлей людьми», - сказал Мухтар Тлеуберди.

В этой связи, по его словам, были отмечены последовательные демократические реформы Президента Касым-Жомарта Токаева в рамках концепции «слышащего государства».

«Отдельным блоком обсудили актуальные вопросы казахстанско-шведского сотрудничества. В рамках двухстороннего сотрудничества у нас сложились конструктивные, доверительные связи по всем ключевым направлениям. Мы обменялись мнениями по путям укрепления политического сотрудничества. С удовлетворением отметили эффективность такого важного механизма сотрудничества, как межмидовские консультации», - отметил М. Тлеуберди.

«Особо подчеркнули создание в ноябре прошлого года Ассоциации дружбы между парламентами Швеции и Центральной Азии, деятельность которой является фундаментом для дальнейшего укрепления тесных и регулярных отношений как между парламентами, так и народами Швеции и нашего региона. Был отмечен потенциал взаимодействия в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, укрепление связей между университетами двух стран», - заключил министр.

ОБСЕ   МИД РК  
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