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Пути укрепления культурно-гуманитарных связей рассмотрели глава МИД РК и посол Турции в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Января 2021, 20:23
Пути укрепления культурно-гуманитарных связей рассмотрели глава МИД РК и посол Турции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял посла Турции в Казахстане Уфука Экиджи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, с удовлетворением отметили успешное взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы партнерства в многостороннем формате и пути укрепления культурно-гуманитарных связей.


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