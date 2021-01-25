Пути укрепления культурно-гуманитарных связей рассмотрели глава МИД РК и посол Турции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял посла Турции в Казахстане Уфука Экиджи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, с удовлетворением отметили успешное взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы партнерства в многостороннем формате и пути укрепления культурно-гуманитарных связей.