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Пути углубления оборонного сотрудничества обсудили Казахстан и Турция
10 Мая 2022 15:25

Пути углубления оборонного сотрудничества обсудили Казахстан и Турция

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков встретился в Анкаре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Руслан Жаксылыков прибыл в Анкару в составе делегации Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В честь высокого гостя у здания оборонного ведомства Турции был выстроен почетный караул.

Министры обсудили пути углубления оборонного сотрудничества двух братских государств, а также вопросы региональной безопасности.

Главы оборонных ведомств подчеркнули наличие исторических уз, связывающих народы Турции и Казахстана.

Турецкий министр назвал Соглашение о стратегическом партнерстве Анкары и Нур-Султана важной вехой на пути расширения двусторонних связей. Хулуси Акар указал на значимость расширения турецко-казахстанских оборонных связей, в том числе в области проведения совместных военных учений и оборонной промышленности.


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