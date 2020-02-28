Пути совершенствования законодательства в сфере информации обсудили в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошел круглый стол на тему: «Медиа в эпоху новых вызовов», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мероприятие прошло при участии Посольства Великобритании в Казахстане и Офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султан.
В ходе круглого стола обсуждались пути совершенствования законодательства в сфере информации.
«Цель нашей встречи - способствовать развитию свободы слова в Казахстане. Я активно поддерживаю вопросы, касающиеся обеспечения свободы и прав журналистов. Казахстан занимает 158-ую позицию в области свободы слова согласно показателю 2019 года. Хочу отметить, что проект «ARTICLE 19» нацелен на расширение свободы слова средств массовой информации, на улучшение осведомленности населения относительно международных стандартов в сфере обеспечения свободы слова», - сказал в своем выступлении заместитель посла Великобритании в Казахстане Джонатан Лэйфилд.
В мероприятии также приняли участие представители государственных органов, международных и неправительственных организаций, а также представители СМИ.
«Я рада сегодня приветствовать всех коллег на нашей встрече. Перед нами стоит задача - реформировать медийное законодательство в соответствии с новыми реалиями. В первую очередь, нам нужно менять стереотипы восприятия информации. Мы предлагаем концепцию законов о гарантиях свободы слова и о СМИ. Хотим предложить ее как один из вариантов реформирования», - пояснила президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева.
В ходе обсуждения особый акцент был поставлен на создание Информационного кодекса РК, включающего нормы действующих законов «О средствах массовой информации», «О телерадиовещании» и «О доступе к информации».
«Мы все наблюдаем преобразования в сфере законодательства СМИ. В прошлом году были инициированы поправки в законопроект. Такие изменения были направлены на актуальные вопросы, которые должны оперативно решаться. С начала года мы подготовили Национальный план развития в сфере информации на три года. В него будут включены, прежде всего, повышение конкурентоспособности СМИ», - подчеркнула директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и общественного развития РК Бахнияз Карашина.
Как рассказала Б. Карашина, в планах также повысить медиаграмотность населения, подготовить квалифицированные кадры и стимулировать работу в данном направлении.
«Правовое регулирование также является одной из основных задач. Фондом «Әділ сөз» была разработана Концепция законопроекта о свободе слова. Надеемся, что данная инициатива станет основой реформирования закона о СМИ», - добавила Б. Карашина.
- На полтора года тюрьмы осуждены бывшие полицейские в Актюбинской области
- Миллионы тенге бюджетных средств пытались присвоить школьные бухгалтеры в Семее
- В получении крупной взятки подозревают прокурора в Талдыкоргане
- Если кто-то критикует НСОД, это закономерно – Ерлан Саиров
- Криминалист осужден за взятку в Акмолинской области
- Глава государства дал Аскару Жумагалиеву ряд конкретных поручений
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана