Пути совершенствования законодательства в сфере информации обсудили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошел круглый стол на тему: «Медиа в эпоху новых вызовов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло при участии Посольства Великобритании в Казахстане и Офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султан.

В ходе круглого стола обсуждались пути совершенствования законодательства в сфере информации.

«Цель нашей встречи - способствовать развитию свободы слова в Казахстане. Я активно поддерживаю вопросы, касающиеся обеспечения свободы и прав журналистов. Казахстан занимает 158-ую позицию в области свободы слова согласно показателю 2019 года. Хочу отметить, что проект «ARTICLE 19» нацелен на расширение свободы слова средств массовой информации, на улучшение осведомленности населения относительно международных стандартов в сфере обеспечения свободы слова», - сказал в своем выступлении заместитель посла Великобритании в Казахстане Джонатан Лэйфилд.

В мероприятии также приняли участие представители государственных органов, международных и неправительственных организаций, а также представители СМИ.

«Я рада сегодня приветствовать всех коллег на нашей встрече. Перед нами стоит задача - реформировать медийное законодательство в соответствии с новыми реалиями. В первую очередь, нам нужно менять стереотипы восприятия информации. Мы предлагаем концепцию законов о гарантиях свободы слова и о СМИ. Хотим предложить ее как один из вариантов реформирования», - пояснила президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева.

В ходе обсуждения особый акцент был поставлен на создание Информационного кодекса РК, включающего нормы действующих законов «О средствах массовой информации», «О телерадиовещании» и «О доступе к информации».

«Мы все наблюдаем преобразования в сфере законодательства СМИ. В прошлом году были инициированы поправки в законопроект. Такие изменения были направлены на актуальные вопросы, которые должны оперативно решаться. С начала года мы подготовили Национальный план развития в сфере информации на три года. В него будут включены, прежде всего, повышение конкурентоспособности СМИ», - подчеркнула директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и общественного развития РК Бахнияз Карашина.

Как рассказала Б. Карашина, в планах также повысить медиаграмотность населения, подготовить квалифицированные кадры и стимулировать работу в данном направлении.

«Правовое регулирование также является одной из основных задач. Фондом «Әділ сөз» была разработана Концепция законопроекта о свободе слова. Надеемся, что данная инициатива станет основой реформирования закона о СМИ», - добавила Б. Карашина.