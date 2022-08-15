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Пути решения проблем Каспия обсудили в Актау сенаторы
15 Августа 2022 18:39

Пути решения проблем Каспия обсудили в Актау сенаторы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК Серикбай Трумов, Суиндик Алдашев и Бактыбай Чельпеков приняли участие в работе круглого стола посвященного международному «Дню Каспия–2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Участники встречи обсудили состояние Каспийского моря, пути эффективного решения имеющихся экологических проблем и сохранения представителей уникальной морской флоры и фауны.

В ходе встречи сенаторы отметили важность Каспийского моря и подчеркнули, что защита и сохранение его стабильного экологического состояния является ключевой обязанностью и первоочередной задачей государств, находящихся на его берегах.

«Экология Каспийского моря очень важна для пяти стран, расположенных на его берегах. Наша задача – сбалансировать масштаб и снизить воздействие на окружающую среду, опираясь на мировой опыт. Еще один вопрос, который нас волнует – это судьба каспийского тюленя, занесенного в Красную книгу. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что этому вопросу необходимо уделить особое внимание и что он будет находиться под его личным контролем», - сказал Серикбай Трумов.

Для усиления охраны каспийского тюленя Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года он был включен в Красную книгу Республики Казахстан.



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