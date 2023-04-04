Пути развития устойчивого водоснабжения обсудили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28-29 марта 2023 года в Астане прошел семинар по вопросам устойчивого предоставления услуг водоснабжения. Семинар организован Всемирным банком при поддержке Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», передает МИА «Казинформ».

Семинар нацелен на повышение взаимосвязанной технической и финансовой производительности поставщиков услуг, а также совершенствование функций управления, регулирования и институционального надзора в водном секторе. Также, в семинаре принял участие Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, с которым были обсуждены пути совершенствования тарифной системы.

С приветственным словом на семинаре выступил председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» А. Умербаев, который подчеркнул важность решения проблемы устойчивости сектора и необходимость в перестройке коммунального хозяйства в целях повышения взаимосвязанных технических и финансовых показателей поставщиков услуг, а также совершенствования функций управления сектором, регулятивного и институционального надзора, которые имеют решающее значение для устойчивого предоставления услуг.

Эффективная работа поставщиков услуг водоснабжения имеет решающее значение для комфорта и благополучия граждан, в связи с обеспечением круглосуточной подачи воды. Непрерывность предоставления качественных услуг водоснабжения обеспечивается за счет финансовых ресурсов и операционных возможностей поставщика для надлежащего обслуживания системы. Отсутствие ресурсов приводит к частым перебоям в подаче воды и большим водным потерям, что отрицательно сказывается на водной безопасности страны как в качественном, так и в количественном отношении.

Участники семинара рассмотрели способы улучшения управления активами для повышения качества предоставления услуг и продления срока службы критической инфраструктуры. В ходе семинара участники также рассмотрели методы снижения операционной неэффективности и снижения затрат с целью повышения устойчивости и предоставления услуг. На мероприятии была подчеркнута важность интеграции эффективного управления с четким видением, ориентированным на клиента, для постепенного повышения производительности с использованием существующих ресурсов.

«Данный тренинг является важным шагом для Казахстана в обеспечении бесперебойного доступа жителей страны к чистой воде. Для достижения цели нам необходимо неустанно концентрироваться как на повышении эффективности предоставления услуг, так и на финансовой устойчивости системы», — отметил Хайри Аль-Джамал, старший специалист Всемирного банка по водоснабжению и санитарии.

Улучшение водной инфраструктуры требует целостного подхода к управлению сектором, который включает надлежащую разработку и применение политик, регулирование услуг и укрепление потенциала поставщиков услуг. Все это поможет привлечь необходимые инвестиции в развитие сектора, улучшить и расширить предоставляемые услуги, оптимальным образом удовлетворяя текущие и будущие потребности страны.

Семинар был проведен при поддержке Водно-энергетической программы для Центральной Азии (CAWEP). CAWEP — это партнерство между Всемирным банком, Европейским союзом, Швейцарией и Великобританией с целью укрепления благоприятных условий для содействия водной и энергетической безопасности на региональном уровне и в странах-бенефициарах.