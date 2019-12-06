Пути повышения эффективности пенсионной системы обсудили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Үкімет үйі заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел очередное заседание рабочей группы по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» поручил Правительству проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений.

В ходе заседания председатель правления АО «ЕНПФ» Ж. Курманов представил анализ международного опыта и оценку эффективности пенсионной системы в Казахстане. Также был рассмотрен ряд предложений по повышению эффективности пенсионной системы. В частности, обсуждены вопросы использования части пенсионных накоплений на приобретение жилья или оплату образования, создания Единого социального фонда, введения одного социального платежа. По указанным вопросам даны соответствующие рекомендации.

До конца текущего года рабочей группой будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей.

В заседании приняли участие министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, президент АО «ЦРТР» Т. Дуйсенова, председатель Совета ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» Е. Бахмутова, член Совета директоров АО «First Heartland Jysan Bank» Б. Жамишев, исполнительный секретарь НПП «Атамекен» А. Романова, старший партнер ТОО «Центр стратегических инициатив» О. Худайбергенов, а также представители государственных органов и неправительственных организаций, эксперты и общественные деятели.