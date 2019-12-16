Пути миграции каспийских тюленей смогут отследить казахстанские ученые

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пути миграции каспийских тюленей, места их обитания и обзаведения потомством смогут теперь отследить казахстанские ученые. Получить такую информацию им помогают спутниковые метки, прикрепленные на нескольких животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спутниковые метки укрепили ученые Северо-Каспийского проекта, ведущего месторождения Кашаган, на 9 взрослых тюленях в конце ноября этого года. Для этого была проведена настоящая операция. Это и не мудрено - тюлень животное прыткое и подпустить к себе человека явно никогда не расположен. Поэтому нужно было подобраться на одном из островов в районе Прорвы к лежбищу, не распугав животных.

Кстати, тюлени получили свое название каспийских благодаря месту обитания. Они живут только в Каспийском море и обустраиваются на берегах, начиная с севера Каспия и до самого Ирана. Ближе к южной границе моря встречаются реже. Каспийский тюлень регулярно осуществляет короткие сезонные миграции.



С наступлением зимы все животные обустраиваются на льдах в Северном Каспии. Когда лед начинает таять, постепенно продвигаются к югу, и уже к началу лета они заселяют территории Южного и Среднего Каспия. В этих местах тюлени могут хорошо питаться, чтобы к осени накопить жировой запас. С окончанием лета животные вновь перемещаются в северную часть моря. Отловить тюленя, не травмировав его, и входило в задачу участников проекта. И затем уж прикрепить эту самую спутниковую метку.

«Наши спутниковые метки прикрепляются к тюленям к холке или голове. Специальным эпоксидным клеем, который абсолютно безвреден для животных. При линьке метки отпадут», - развеяла мои сомнения, что тюленям вряд ли пойдет на пользу такая метка гидробиолог Гульсим Мутышева.



Ожидания от эксперимента уже превзошли все ожидания. На мониторе в режиме реального времени - вся жизнь популяции каспийского тюленя.

«Вот смотрите, этот тюлень был помечен здесь в районе Прорвы. Вот он выходил на берег в Жылыойском районе, а затем ушел в море, делая длинные зигзаги по пути следования к намеченной им цели. И в течение менее месяца он проплыл в около тысячи километров, добравшись оплыв до побережья около города Махачкалы», - показывает на мониторе отображаемый красной линией путь животного директор экологического директората компании НКОК Куанышбек Муханов.

В принципе, и раньше было известно, где ходят стаи тюленей. Но, согласитесь, увидеть вот такой подробный путь могли позволить только спутниковые системы. Так что ученые узнают подробные пути миграции каспийских тюленей, места, где они кормятся. На какую глубину ныряют в погоне за добычей. А нырять они могут на глубину аж до 80 метров. Не лишним, думаю, будет сказать, что каспийский тюлень не наносит вреда рыбным запасам. Питается он в основном разными видами бычков. Также в рацион может входить килька. Иногда наши тюлени могут ловить креветок, бокоплавов, атерину. В определенные периоды тюлени в небольших количествах поедают сельдь. Но в основном весь год тюлени, а их еще называют нерпами, и многие ученые считают это более правильным, ловят бычков, не изменяя своему рациону.

В январе-феврале тюлени обзаводятся потомством, рожая на льду рядом с проделанной майной покрытых пушистым белым мехом детенышей.





За красивую шубку их называют бельками. Эта красота во многом и сгубила тюленей. Поскольку меховые шкурки пользуются невероятным спросом, страдает от этого в первую очередь каспийский тюлень. Красная книга присвоила этому животному статус «находящегося под угрозой вымирания». Сокращение численности тюленей связано не только с охотой на них, но и с эпидемиями и загрязнением каспийских вод.

Ученым предстоит выяснить, где кочующие по всему морю стаи устроят роддом. Кстати, молоко тюленя – единственного млекопитающего в Каспии, очень жирное – до 50 процентов жирности. В этом, говорят мои собеседники, они уступают только китам. Изучение популяции тюленей продолжится весной совместно с российскими учеными. Для этого привлекут специальный самолет, с помощью которого соседи давно ведут изучение ихтиофауны в разных морях.

«Оборудование самолета-лаборатории позволяет вести мультиспектральную съемку, которая включает фото, видео и инфракрасную съемку и связана с автоматизированной системой навигации», - рассказал руководитель проекта по сохранению биоразнообразия, ихтиолог Сагиден Ербулеков.

Эта работа позволит установить истинную численность животных в Северном Каспии. Не считали тюленей много лет. Ранее количество животных, обитающих в Каспийском море, превышало миллион особей, но к 1970-м годам их популяция резко сократилась. Насчитывалось не более 600 000 голов. Сегодня ситуация еще плачевнее. По данным российских ученых, их сегодня 330 тысяч, казахстанские называют более скромную цифру – всего 100 тысяч.

«В Северном Каспии, после распада СССР, Республика Казахстан и Российская Федерация проводят обособленные исследования тюленей в своих территориальных водах, с использованием различных методик изучения популяции тюленя. В результате несогласованности исследовательских работ ученые не могут получить репрезентативную информацию о состоянии тюленей в современной изменяющейся каспийской среде. Поэтому, когда в конце 2018 года поступил запрос от Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук об оказании помощи в налаживании взаимодействия с казахстанскими научно-исследовательскими организациями для проведения совместных исследований популяции каспийского тюленя, мы поддержали предложение», - отметил директор экологического директората компании НКОК Куанышбек Муханов.

Сколько реально сейчас тюленей в море покажет детальное изучение этих удивительных существ, которые, как человек, могут и плакать, и менять выражение глаз, показывая заинтересованность, страх, радость. И это действительно так. Автор этих строк наблюдал за животными на шалыгах в тот период, когда они массово гибли. Если поймать взгляд погибающего животного – зрелище было не для слабонервных. Слезы, и говорящий взгляд: «помоги». Кстати, они могут заснуть, перевернувшись на спину и высунув мордочку из воды.