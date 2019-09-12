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Пути достижения мира, свободного от ядерного оружия, обсудили в Брюсселе

Автор:  
Тимур Дюсекеев
12 Сентября 2019, 12:15
Пути достижения мира, свободного от ядерного оружия, обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В среду в Европейском институте азиатских исследований состоялась панельная дискуссия «К миру, свободному от ядерного оружия: амбиции Казахстана», организованная совместно с посольством нашей страны в Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, которое было приурочено к недавно прошедшему 29 августа Международному дню действий против ядерных испытаний и в преддверии Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия 26 сентября, приняли участие чиновники Европейской комиссии, сотрудники международных организаций, представители дипломатического корпуса и экспертного сообщества.

«История ядерных испытаний - это история страданий и история более чем 2 тысяч жертв ядерных испытаний на нашей планете», - с таких трогательных слов начала свое выступление Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан.

Она напомнила брюссельской аудитории, что итогом испытаний ядерного оружия на Семипалатинском испытательном полигоне, длившиеся 40 лет, стали разрушительные воздействия на окружающую среду, здоровье населения, продовольственную безопасность и экономическое развитие.

Обладая таким страшным наследием, наша страна не только отказалась от четвертого по величине ядерного арсенала на планете, но и стала лидером в борьбе за освобождение человечества от атомного оружия и укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения.

«Вклад Казахстана в создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и наша поддержка Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе высоко оцениваются международным сообществом», - отметила казахстанский дипломат.

Она подчеркнула, что Казахстан выступает за скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает все государства, которые еще не сделали этого, подписать и ратифицировать этот документ.

«Мы поддерживаем и будем поддерживать работу Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и готовы активно участвовать во всех глобальных антиядерных усилиях международного сообщества», - сказала спикер, перечислив достижения нашей страны в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

«Казахстан приветствует призыв министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса к окончательному прекращению всех ядерных испытаний, что также отражает позицию Бельгии, являющейся непостоянным членом Совета Безопасности ООН», - отметила А.Куспан.

В свою очередь, глава Рабочей группы Совета ЕС по нераспространению Нарциса Владулеску, которая также была участницей панельной дискуссии, заверила, что ДВЗЯИ по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС. Все страны-участницы Евросоюза подписали и ратифицировали этот Договор.

«ДВЗЯИ действительно является одним из ключевых столпов международной архитектуры разоружения и нераспространения, способствующей глобальному миру и безопасности», - сказала она, добавив, что ЕС «полностью уверен в режиме проверки ДВЗЯИ и надеется на завершение создания Международной системы мониторинга».

По ее словам, после ядерных испытаний Северной Кореей ДВЗЯИ продемонстрировал свою неоценимую роль в быстром предоставлении надежных и независимых данных, что позволяет международному сообществу реагировать соответствующим образом.

Отдельное внимание европейский дипломат уделила Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), обзорная конференция участников которого пройдет в Нью-Йорке в следующем году.

«ЕС полностью привержен поддержке и укреплению целостности ДНЯО, содействует его универсализации и повышению эффективности его реализации. ДНЯО остается ключевым многосторонним инструментом, укрепляющим международный мир, безопасность и стабильность», - отметила Н.Владулеску.

«Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эрозии режима ядерного нераспространения и разоружения», - подчеркнула европейский дипломат.
Она добавила, что ЕС решительно поддерживает все три компонента ДНЯО (ядерное разоружение, ядерное нераспространение и использование ядерной энергии в мирных целях) и продолжит содействие всесторонней, сбалансированной и полной реализации Плана действий, который был принят в 2010 году на конференции участников ДНЯО.

«ЕС готов поддержать усилия, направленные на создание благоприятной атмосферы и инклюзивного процесса, ведущего к созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке», - заявила спикер.

После этого Н.Владулеску призвала присутствовавших в зале дипломатов из России и США начать диалог о будущем Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений после 2021 года и инициировать переговоры о контроле над вооружениями для сохранения стратегической стабильности и закрепления достижений, достигнутых в области ядерного разоружения.

«Учитывая возросшую напряженность, о чем свидетельствует недавнее прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности … мы должны быть осторожными, чтобы не вступить на путь новой гонки вооружений», - предупредила она.

Со своей стороны, другая участница панельной дискуссии, заместитель главы отделения ООН по вопросам мира и безопасности Анник Хинш, признав значительный вклад Казахстана в региональную и международную безопасность, сфокусировала свое внимание на Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма от 2005 года.

По ее словам, риск использования террористами ядерных материалов в своих атаках сохраняется. Она рассказала, что в июне 2014 года боевики террористической группировки ДАИШ похитили 40 килограммов урана из лабораторий в иракском городе Мосул.

«Мы не знаем, где эти материалы находятся», - добавила А.Хинш.

«Даркнет (скрытая веб-сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пользователями – прим. авт.) все больше и больше содействует торговле радиоактивными материалами. МАГАТЭ зафиксировала более 3 тысяч инцидентов, связанных с незаконным трафиком радиоактивных веществ», - сказала заместитель главы отделения ООН по вопросам мира и безопасности, призвав страны усилить взаимодействие по борьбе с этой угрозой.

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма охватывает широкий круг деяний и возможных целей, предусматривает выдачу или преследование преступников, а также призывает государства сотрудничать в предотвращении террористических нападений посредством обмена информацией и оказания друг другу помощи в связи с уголовными расследованиями или процедурами выдачи.

Панельная дискуссия вызвала живой интерес со стороны участников, которых насчитывалось порядка 40 человек. Вопросы присутствовавших в основном касались практических достижений нашей страны в деле разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения, а также мерах, способных снизить международную напряженность и укрепить стратегическую стабильность.

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