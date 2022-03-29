Путеводитель запрещенных для экспорта и импорта в РФ и РБ товаров создали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единый перечень санкционных ограничений и товаров, запрещенных для экспорта и импорта в России и Беларуси, создали в Казахстане. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает МИА «Казинформ».

По словам министра, Оперштабом под председательством Премьер-Министра было принято решение создать «путеводитель» для бизнеса: с официальных сайтов правительств государств на одном сайте - http://sanction2022.kz/main .

«Важная информация для экспортеров и импортеров! С введением рядом стран санкций в отношении России и Белоруссии у предпринимателей возникает много вопросов: попадает ли тот или иной товар или банк под санкции?

Это актуально с учетом не только экспорта казахстанской продукции в эти страны. Как известно, мы свободно торгуем со всем миром, а в условиях единого евразийского таможенного пространства переток товаров максимально упрощен. Кроме того, через Казахстан заходит достаточно много товаров, ориентированных на Россию и Беларусь. Наша задача сейчас - не попасть под «особое внимание» стран, которые ввели санкции, из-за риска реэкспорта.

Поэтому для удобства предпринимателей

Оперштабом под председательством Премьер-Министра было принято решение создать «путеводитель» для бизнеса: с официальных сайтов правительств государств на одном сайте - http://sanction2022.kz/main - был собран весь перечень санкционных ограничений и товаров (с указанием кодов ТНВЭД), запрещенных для экспорта и импорта в РФ и РБ. Информация будет обновляться по мере появления новых данных.

Здесь же на сайте мы опубликовали перечень Международных компаний, которые приняли решение покинуть рынки стран, посчитав высокими геополитические риски.

Опережая вопрос о переводе этих компаний в РК скажу, что в Казахстане условия для открытия и ведения бизнеса одни из самых комфортных на постсоветском пространстве, что способствует росту инвестиций в реальный сектор и открытию новых производств. А это одна из ключевых задач, которую поставил перед правительством Глава государства. Поэтому любая компания, которая хочет открыть в Казахстане свое производство, будет пользоваться полным спектром имеющихся привилегий для инвесторов», - написал Бахыт Султанов.



