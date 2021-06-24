09:23, 24 Июнь 2021 | GMT +6
Путевку за рубеж среди вакцинировавшихся разыграют в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Жетысуского района Алматы Гульнара Кокобаева рассказала об акции «получи вакцину-получи приз», передает корреспондент МИА «Казинформ».
На своей странице в Instagram она отметила, что акция «получи вакцину-получи приз» набирает обороты. Главный приз - путевка в ОАЭ.
«Получите первый компонент вакцины и получите возможность выиграть главный приз: горячую путевку на отдых двух персон в ОАЭ! Сертификат будет с открытой датой вылета для вашего удобства! Акция начнется с 24 июня и продлится до 11 июля. Победителей определим в прямом эфире», - сообщили в районном акимате.
Пока в Алматы вакцинированы 386 222 человека.