Путевку за рубеж среди вакцинировавшихся разыграют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Жетысуского района Алматы Гульнара Кокобаева рассказала об акции «получи вакцину-получи приз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Instagram она отметила, что акция «получи вакцину-получи приз» набирает обороты. Главный приз - путевка в ОАЭ.

«Получите первый компонент вакцины и получите возможность выиграть главный приз: горячую путевку на отдых двух персон в ОАЭ! Сертификат будет с открытой датой вылета для вашего удобства! Акция начнется с 24 июня и продлится до 11 июля. Победителей определим в прямом эфире», - сообщили в районном акимате.

Пока в Алматы вакцинированы 386 222 человека.



