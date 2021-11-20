Путевку в Египет разыгрывают среди вакцинированных жителей Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Кокшетау среди вакцинированных от коронавируса разыграют путевку на двоих в Египет и другие ценные призы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этот сообщил акимат областного центра на своей странице в Instagram.

«Участие в данном розыгрыше примут вакцинированные, получившие первый компонент вакцины с 18 ноября по 18 декабря (включительно). Розыгрыш будет проведен, если в указанный период количество вакцинированных первым компонентом вакцины дойдет до 15 000 человек. В случае, если в указанный период не наберется нужное количество вакцинированных, конкурс будет продлен. В розыгрыше принимают участие все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД», - говорится в сообщении.

Как следует из правил участия в конкурсе, все привитые в этот период становятся автоматическими участниками розыгрыша. Гражданам, получившим первый компонент вакцины (кроме ревакцинации), будут предоставляться листовки с порядковым номером, которые они должны будут сохранить до итогов конкурса. Розыгрыш путевки на двоих в Египет и других ценных призов состоится в прямом эфире на Instagram-странице акимата города Кокшетау.

Как уточняют в акимате, путевка будет рассчитана на двух человек на шесть ночей с 26 января по 1 февраля в пятизвездочном отеле с улучшенными номерами.

«Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. Только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель – выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму», - заключают в акимате.