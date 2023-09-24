11:46, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6
Путевку на Олимпиаду в Париж получила казахстанка Елена Потапенко
Казахстанская спортсменка Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин на Азиатских играх в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
Таким образом она получила возможность выступить на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в следующем году.
Перед последним этапом Елена Потапенко занимала 8-е место в общем зачете, но удачное выступление в соревнованиях по стрельбе из пистолета принесло ей место в первой пятерке.
Итоговый результат казахстанки – 1340 баллов.