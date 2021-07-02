Путёвки в санаторий разыграли среди вакцинированных жителей в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Карагандинской области разыграли две путёвки среди жителей, которые получили вакцину от коронавируса. Также среди получивших первый компонент вакцины проводят розыгрыш ценных призов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди 500 привитых первым компонентом вакцины жителей Жанааркинского района состоялся розыгрыш путёвок в санаторий «Сарыагаш». Их обладателями стали учитель химии из села Айнабулак Нургуль Серикбаева и медсестра детского сада «Дария» из Жанаарки Дана Оспанова.

«Хочу поблагодарить Молодёжный ресурсный центр района за организацию розыгрыша. Неожиданно для себя стала обладательницей путёвки. Мы должны вместе победить вирус, а для этого необходимо пройти вакцинацию», – говорит Нургуль Серикбаева.

29 июня в сельском округе Актубек стартовал розыгрыш ценных призов среди жителей, получивших первый компонент вакцины против COVID-19. Главный подарок – телефон Samsung Galaxy A11.

Специально пронумерованные билеты выдают сельчанам, получившим первый компонент вакцины во врачебной амбулатории Актубека. Если же кто-то из жителей этого сельского округа вакцинировался в Жанаарке, то тоже можно прийти в амбулаторию Актубека, чтобы зарегистрироваться и получить билет.

Розыгрыш продлится до 14:00 30 июля. Результаты объявят в прямом эфире 30 июля в 15:00 на странице в Instagram – @aktubek.akimdigi.

«Проводились и другие акции и викторины, в них приняли участие вакцинированные жители района. В частности, для пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, получивших вакцину, были подготовлены продуктовые наборы. В планах провести розыгрыш денежных сертификатов. Сейчас ищем спонсоров», – рассказали организаторы.

В Жанааркинском районе на сегодня 4 573 человека получили вакцину, из них полностью привиты 2 328.

Напомним, что в Нур-Султане тоже проводятся розыгрыши ценных призов среди вакцинированных граждан. Недавно стало известно, что двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинированных в столице.