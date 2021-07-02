Путёвки в санаторий разыграли среди вакцинированных жителей в Карагандинской области
Среди 500 привитых первым компонентом вакцины жителей Жанааркинского района состоялся розыгрыш путёвок в санаторий «Сарыагаш». Их обладателями стали учитель химии из села Айнабулак Нургуль Серикбаева и медсестра детского сада «Дария» из Жанаарки Дана Оспанова.
«Хочу поблагодарить Молодёжный ресурсный центр района за организацию розыгрыша. Неожиданно для себя стала обладательницей путёвки. Мы должны вместе победить вирус, а для этого необходимо пройти вакцинацию», – говорит Нургуль Серикбаева.
29 июня в сельском округе Актубек стартовал розыгрыш ценных призов среди жителей, получивших первый компонент вакцины против COVID-19. Главный подарок – телефон Samsung Galaxy A11.
Специально пронумерованные билеты выдают сельчанам, получившим первый компонент вакцины во врачебной амбулатории Актубека. Если же кто-то из жителей этого сельского округа вакцинировался в Жанаарке, то тоже можно прийти в амбулаторию Актубека, чтобы зарегистрироваться и получить билет.
Розыгрыш продлится до 14:00 30 июля. Результаты объявят в прямом эфире 30 июля в 15:00 на странице в Instagram – @aktubek.akimdigi.
«Проводились и другие акции и викторины, в них приняли участие вакцинированные жители района. В частности, для пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, получивших вакцину, были подготовлены продуктовые наборы. В планах провести розыгрыш денежных сертификатов. Сейчас ищем спонсоров», – рассказали организаторы.
В Жанааркинском районе на сегодня 4 573 человека получили вакцину, из них полностью привиты 2 328.
Напомним, что в Нур-Султане тоже проводятся розыгрыши ценных призов среди вакцинированных граждан. Недавно стало известно, что двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинированных в столице.