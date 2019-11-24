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вчера 16:19
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Путевки в санаторий получили ветераны полиции СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В честь празднования Дня Первого Президента североказахстанским ветеранам органов внутренних дел подарили путевки в ведомственный санаторий в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в санаторий «Казахстан» поехали 20 ветеранов.
«В составе группы пенсионеры, как из районов области, так и из Петропавловска. Самому старшему ветерану – 78 лет, младшему – 51 год. Они отдохнут в лечебнице 10 дней. Специально для помощи в решении организационных вопросов вместе с ними отправляется офицер из управления кадровой политики», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Капез Даулетбаев.
В пресс-службе добавили, что за последние годы на оздоровление в ведомственный санаторий съездили более 150 североказахстанских ветеранов органов внутренних дел. Все поездки приурочены к праздничным датам.
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