Путевки в санаторий получили ветераны полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В честь празднования Дня Первого Президента североказахстанским ветеранам органов внутренних дел подарили путевки в ведомственный санаторий в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в санаторий «Казахстан» поехали 20 ветеранов.

«В составе группы пенсионеры, как из районов области, так и из Петропавловска. Самому старшему ветерану – 78 лет, младшему – 51 год. Они отдохнут в лечебнице 10 дней. Специально для помощи в решении организационных вопросов вместе с ними отправляется офицер из управления кадровой политики», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Капез Даулетбаев.

В пресс-службе добавили, что за последние годы на оздоровление в ведомственный санаторий съездили более 150 североказахстанских ветеранов органов внутренних дел. Все поездки приурочены к праздничным датам.







