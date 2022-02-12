Путевки в санаторий и сертификаты разыгрывают среди вакцинированных в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске медицинские учреждения проводят акцию «Вакцинируйся и будь здоров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, акция проводится среди тех, кто впервые пришел на вакцинацию.

«Методом случайных чисел на своей страничке в социальной сети городская поликлиника №3 выбрала победителей. Участие приняли 110 человек. Разыгрывались две санаторно-курортные путёвки в Боровое среди людей старше 60 лет и сертификаты на стоматологические услуги на сумму 10, 20 и 50 тысяч тенге. В городской поликлинике №1 в розыгрыше участвовал 91 человек. Здесь тоже разыгрывали путевку в Боровое и сертификаты», - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что акция продлится до 28-го февраля, участвовать в ней могут лица старше 18 лет.

На 12 февраля в регионе первый компонент вакцины получили 296 784 человека, полный курс вакцинации прошли 278 610 жителей региона.