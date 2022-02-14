Путевки в санатории вручили победителям розыгрыша среди вакцинированных пенсионеров в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победители розыгрыша путевок в санатории среди вакцинированных пенсионеров столицы получили свои призы. Обладатели путевок поблагодарили организаторов за возможность отдохнуть и пройти лечение и рассказали о своих впечатлениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Победители розыгрыша путевок в санатории среди вакцинированных пенсионеров в столице получили свои призы, и уже готовятся к поездке на отдых.

По итогам розыгрыша Батима Джурсинова выиграла путевку в санаторий Сарыагаш в Туркестанской области.

«Мне позвонили и сказали, что я выиграла, сначала подумала, не обман ли? Потом позвонили еще раз. Даже в поликлинику ходила удостовериться в правдивости розыгрыша. Ощущения, безусловно, радостные. Спасибо большое за внимание. Как победитель я могу взять с собой одного человека. Решила, что поеду с дочерью. Планируем съездить в марте. Раньше я была в санатории только в Боровом, теперь посмотрим на новые места. Я прошла вакцинацию российской вакциной, ревакцинировалась казахстанской. Так я чувствую себя защищенной, страшно смотреть и слышать, как люди погибают от этой болезни. Я призываю не бояться и идти вакцинироваться», - сказала Батима Джурсинова.

Ермек Сактапбергенов стал обладателем путевки в санаторий Мойылды, что в Павлодарской области. В свой выигрыш пенсионер тоже поверил не сразу, но очень обрадовался. Планирует отправиться на отдых с супругой.

«Я сначала не поверил, подумал, какие-то мошенники. Перепроверил, несколько раз в акимат позвонил. Мне отправили документ подтверждающий, пришел сам в акимат, убедился. Очень рад, я сам пенсионер, есть инвалидность. Недавно был в санатории в Щучинске. Я слышал, что в Мойылды хорошо лечат суставы, как раз то, что мне нужно. О розыгрыше я не знал, а вакцинировался, чтобы сберечь свое здоровье и близких. Спасибо за внимание, поправлю свое здоровье. Поедем в санаторий с супругой. Она работает учителем, поэтому ждем школьных каникул в марте, чтобы съездить в это время. Многие не понимают до сих пор, что коронавирус - это опасная болезнь, которая поразила не только нашу страну, но и весь мир. Поэтому я призываю всех вакцинироваться, беречь здоровье», - отметил Ермек Сактапбергенов.

Кулянда Ахметова стала счастливым обладателем путевки в санаторий Окжетпес в Акмолинской области. О розыгрыше среди вакцинированных пенсионеров она не знала, поэтому и была удивлена своему выигрышу.

«Мне позвонил представитель акимата. Сначала не поверила, потом конечно обрадовалась, потому что знаю, что попасть в этот санаторий довольно сложно. Планирую поехать вместе с сестрой, чтобы скучно не было. Она тоже сначала не поверила. До этого из отечественных санаториев я была только в Мойылды. Для меня это прекрасная возможность узнать местные достопримечательности. Я рада, что среди пенсионеров разыгрывали путевки именно в санатории, поскольку сейчас важнее поправить и следить за здоровьем, чем выигрывать какие-то вещи или технику. Считаю, что обязательно необходимо вакцинироваться, потому что нужно думать не только о себе, но и о людях, которые тебя окружают. И пусть коронавирус поскорее пройдет», - высказалась Кулянда Ахметова.

Напомним, в целях стимулирования граждан к прохождению вакцинации против коронавируса, в столице в прямом эфире прошел розыгрыш трех путевок в санатории Казахстана среди пенсионеров, которые получили первый компонент вакцины в прививочных пунктах Нур-Султана с 28 октября по 28 декабря 2021 года. В конкурсе приняли участие 4,5 тысяч вакцинированных пенсионеров.

Конкурс проводился в автоматическом режиме на платформе Birge путем генерации ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Ранее среди вакцинированных также были разыграны квартира, машина и более 20 iPhone.

Отметим, что розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.