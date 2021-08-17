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Путёвки в санатории разыграли среди вакцинированных сотрудников и студентов карагандинского вуза

17 Августа 2021 06:25
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Путёвки в санатории разыграли среди вакцинированных сотрудников и студентов карагандинского вуза

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова провёл розыгрыш первых 20 путёвок в санатории среди профессорско-преподавательского состава и студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Розыгрыш среди вакцинированных сотрудников университета и студентов стартовал 1 июля. Главная его цель – стимулирование профессорско-педагогического состава и студентов к вакцинации. Участники розыгрыша должны были предъявить свои паспорта вакцинации и автоматически попадали в список потенциальных победителей. Среди них были разыграны 20 путёвок в санатории «Мойылды», «Сарыагаш» и дом отдыха «Балхаш».

«Преподаватели и сотрудники Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова продолжают вакцинироваться, понимая ответственность перед студентами и их родителями и то, что только вакцинация поможет остановить пандемию. Розыгрыш путёвок – это лишь приятный бонус ко всему этому. В дальнейшем мы планируем разыгрывать не только путёвки, но и другие ценные призы», – отметили в пресс-службе университета.


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#Вузы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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