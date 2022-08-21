Путевки в финал чемпионата мира оспорят два борца из Казахстана

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские борцы греко-римского стиля стали полуфиналистами чемпионата мира до 20 лет, который в эти дни проходит в столице Болгарии Софие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 67 кг казахстанец Динмухамед Кошкар встретится с азербайджанским спортсменом Кананом Абдуллазаде.

Еще один казахстанский борец Юсуф Мациев, который выступает в весовой категории до 97 кг, также вышел в полуфинальную схватку, где поборется с кыргызстанским спортсменом Нурманбетом Раймалы Уулу.

Ранее сообщалось, что Казахстан дважды отметился «серебром» на чемпионате мира U20 по женской борьбе в Софии .





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