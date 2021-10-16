Путевки, айфоны, денежные сертификаты получают вакцинированные студенты казахстанских вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские вузы продолжают проводить розыгрыши ценных призов среди вакцинированных студентов. Обучающиеся выигрывают путевки, айфоны, денежные сертификаты и другие ценные призы. Напомним, ранее по поручению Министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова вузы разработали меры по стимулированию вакцинации среди обучающихся и преподавателей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова вакцинированы 99% студентов и профессорско-преподавательского состава. Работа по разъяснению и стимулированию студентов, сотрудников вуза продолжается и сегодня. Обучающиеся, вакцинировавшиеся первыми, получили скидки на оплату за обучение и проживание в домах студентов. Также им вместе с вакцинированными преподавателями предоставили абонементы на посещение фитнес-центра, путевки в зоны отдыха, сертификаты на курсы английского языка и скидки на подготовку к IELTS/TOEFL.

В Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева среди студентов были разыграны путевки в город Туркестан. Студенты и преподаватели побывали в духовной столице Казахстана и ознакомились с достопримечательностями древнего города.

В Аркалыкском педагогическом институте им. И. Алтынсарина был проведен второй этап розыгрыша среди вакцинированных студентов. Десяти студентам были вручены сертификаты стоимостью 10 000 тенге на приобретение книг.

В Торайгыров университете среди вакцинированных обучающихся были разыграны айфоны, путевки в Баянаул и в город Нур-Султан, а также 50-процентные скидки на проживание в общежитии и абонементы в фитнес-зал.

ВВосточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева70 вакцинированных студентов получили денежные сертификаты на сумму в 10 000 тенге.

В Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова среди вакцинированных студентов был проведен второй этап розыгрыша путевок в санатории и денежных призов в размере 25 000 тенге. Также студенты получили путевки в спортивно-оздоровительный лагерь.

В Павлодарском педагогическом университете студенты выиграли денежные сертификаты на 10 000 тенге, билеты в кино, в театр и проездные билеты, а также 50%-е скидки на проживание в общежитии.

В Костанайском региональном университете также был организован розыгрыш среди студентов и сотрудников, прошедших полный курс вакцинации. Победители получили скидки на оплату учебы, военной кафедры и на оплату за проживание в общежитии. Среди сотрудников были разыграны 10 путевок в санаторий «Сосновый бор».

В Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова прошла акция «Я выбираю жизнь!» Победители выиграли скидки на обучение в вузе, туристические путевки в г.Нур-Султан и г. Туркестан с посещением памятных мест: мавзолей Кожа Ахмета Яссауи, Арыстан Баб, городище Отырар, Керуен Сарай.



