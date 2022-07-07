7 Июля 2022 15:22

Путешествующий пешком по стране 72-летний аксакал прибыл в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – История пешего путешествия 72-летнего аксакала Сарсенбая Котырашова не оставляет никого равнодушным. Несмотря на преклонный возраст, он полон сил и энергии. Его история вдохновляет многих казахстанцев совершать новые подвиги. Даже это пешее путешествие длиною в 8 тыс. км уже считается достижением для аксакала. Сегодня он дошел до Нур-Султана. По казахским традициям его встретили с распростертыми объятиями, бауырсаками и шашу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я начал пешее путешествие 31 марта с Улытауской области. Мне хочется популяризировать исторический и географический центр Казахстана – Улытау. Также намерен составить список национальных ремесленников и возродить забытый 100 лет назад праздник «Кумыс мейрамы». Благодаря Аллаху, поддержке и вере народа, каждый день, несмотря на трудности, преодолеваю долгий путь пешим ходом, остаюсь верным своей цели», - сказал почетный неономад.

Аксакал раньше работал мастером по реставрации архитектурных памятников. Семь лет готовился к марафону «Был ли ты в Улытау?». Он намерен обойти 17 городов Казахстана до начала ноября. В общей сложности ему предстоит пройти 8 тыс. км. Путешественник уже преодолел половину пути и прошел весь южный, восточный регионы: Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Тараз, Алматы, Конаев, Талдыкорган, Аягоз, Семей, Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганда.

Путешествие Сарсенбай Котырашев планирует завершить в октябре- ноябре 2022 года. В день в среднем проходит 40 км.

«Конечно же, возникают трудности. Как-то сломалась коляска, обувь стала непригодной. Однако даже в таких случаях на пути встречаются добрые люди. Увидев то, как я долго возился со сломленной коляской, незнакомец пригласил к себе домой, накрыл дастархан, починил коляску», - поделился путешественник.

Небольшая коляска стала своего рода чемоданом для путешествия. Аксакал поместил в нее палатку, спальный мешок, необходимые вещи и еду на дорогу. Такая коляска весит около 60 кг.

«Проблем с питанием не возникало. Нас окружают гостеприимные, щедрые люди. Незнакомцы угощают едой, покупают воду и все необходимое. Если Аллах даст здоровье и силу, мечтаю пешком добраться до Мекки», - добавил аксакал.

Как выяснилось, Сарсенбай Котырашев давно планировал совершить пешее путешествие по стране. Однако родственники и близкие уговаривали не выходить в дальний путь пешком. Тем не менее, аксакал оставался верным своей цели. В итоге добился желаемого.

Путешественнику предстоит пройти еще 4 тыс. км. Из Нур-Султана он отправится в Кокшетау, а затем в Петропавловск, Костанай, Актобе, Уральск, Атырау и Актау.

В столице аксакала встретила его группа поддержки с бауырсаками, шашу. Ему подарили теплый чапан, чтобы путешественник не заболел во время похода.

Сегодня вечером в Нур-Султане состоится встреча Сарсенбая Котырашова с ремесленниками Казахстана. Аксакал примет участие в оригинальной выставке ремесленников и в большом концерте «Біздің жәрмеңке», организованном «Казахконцерт» имени Р.Баглановой.

Ранее сообщалось, что путешествующий пешком по Казахстану 72-летний аксакал пришел в Алматы.