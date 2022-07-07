7 Июля 2022 15:54

Путешествующий пешком аксакал предложил возродить праздник кумыса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Путешествующий пешком по стране 72-летний аксакал Сарсенбай Котырашов предложил возродить забытый праздник Кумыс мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахский народ первым приручил лошадь. На казахской земле впервые была одомашнена лошадь. 5 тыс. лет назад появился праздник Кумыс мейрамы. До октябрьской революции казахи отмечали этот праздник. Затем запретили праздновать. Многие потом позабыли о нем. Даже сейчас не все помнят, что существовал такой праздник. Поэтому нужно возобновить празднование Кумыс мейрамы», - сказал Сарсенбай Котырашов на встрече с жителями и гостями столицы.

Аксакал мечтает, чтобы в стране официально возродили празднование Кумыс мейрамы. В конце путешествия он планирует написать письмо Президенту, чтобы объявили День кумыса и отмечали каждый год, как Наурыз.

Еще одна цель путешественника – составить список ремесленников Казахстана. По словам помощника аксакала Бактияра Кожахметова, Сарсенбай Котырашов уже собрал имена 418 ремесленников. Имеется договоренность с ЮНЕСКО. Поэтому, если аксакал составит список 1 тыс. ремесленников, ЮНЕСКО откроет специальный сайт. На этой онлайн-площадке ремесленники смогут разместить и продавать свои изделия.

Ранее сообщалось, что 72-летний Сарсенбай Котырашов 7 июля дошел до Нур-Султана. Путешественник уже преодолел половину пути и посетил Кызылорду, Туркестан, Шымкент, Тараз, Алматы, Конаев, Талдыкорган, Аягоз, Семей, Усть-Каменогорск, Павлодар и Караганду.



