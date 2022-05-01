Путешествия на орбиту Земли стали реальностью - Талгат Мусабаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 28 апреля 2001 года с космодрома Байконур на корабле «Союз ТМ-32» к Международной космической станции (МКС) отправился экипаж в составе командира корабля Талгата Мусабаева, бортинженера Юрия Батурина и первого в мире космического туриста - американского миллиардера Денниса Тито. С традиционным гагаринским «Поехали!», произнесенного командиром, в мире началась эра космического туризма. Главная задача Мусабаева, для которого это был третий полет в космос, заключалась в доставке Денниса Тито в космос и благополучное возвращение туриста. 6 мая 2001 года экипаж Мусабаев – Батурин-Тито вернулся на Землю. Об этой уникальной экспедиции и исторической миссии в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил летчик-космонавт, Народный Герой России и Казахстана, сенатор Парламента РК Талгат Мусабаев.

Талгат Амангельдиевич, какой была Ваша космическая программа во время третьего полета?

- Мы работали на МКС 6 дней, Деннис Тито занимался фото– и видеосъемкой, вел дневник. За свой полет он заплатил Федеральному космическому агентству России 20 млн долларов США. Это была очень ответственная миссия - в то время политическая ситуация была обостренной, и надо было смело и качественно выполнить работу, продемонстрировав всему миру, что Россия первой начинает пассажирские перевозки в космосе. Слова Тито, которые он сказал на весь мир после приземления: «Я вернулся из рая!», несмотря на то, что пришлось ему очень непросто, дали оценку нашей экспедиции. О космических приключениях Тито я уже поделился с вами. Главное, мы благополучно возвратили на землю американца Тито, чей исторический полет на российском корабле открыл эру космического туризма.

Что касается казахстанской космической программы, в связи с тем, что полет был очень коротким, она была не столь обширной. В этот раз казахстанскую программу мы выполняли вместе с Юрием Михайловичем Батуриным. Выполнили медицинские эксперименты, видео и фотосъемку территории Казахстана. Провели интересный эксперимент «Дастархан», который заключался в апробировании антиоксидантов и других веществ, способствующих лучшему обмену веществ. Этот эксперимент поставил Казахстанский институт питания. Кроме того, мы выполнили четыре биотехнологических эксперимента в области генной инженерии. Исследовались генетические особенности живых организмов - мух-дрозофил. И, как уже повелось с первого полета, у нас в корабле была специальная укладка, в которой находились флаг Казахстана, Коран, капсула с землей новой столицы Астаны, Конституция Казахстана. Я, как командир, был доволен результатами полета. Мы с Юрием Михайловичем Батуриным выполнили положенный объем работ, провели серьезную работу на орбите по замене корабля-спасателя.

- Талгат Амангельдиевич, Вы долгое время были близко к звездам. После всех полетов у Вас были поездки по Казахстану вместе с членами экипажей, соотечественники буквально носили Вас на руках, да и сегодня считают легендой. Скажите, это тяжелая ноша - любовь, внимание миллионов людей? И Вам знакомы симптомы «звездной» болезни?

- Я думаю, что звездной болезнью заболевают только те, кто предрасположен к этому. Обычно это такие люди, на которых слава падает случайно. Есть и среди профессиональных космонавтов такие, у которых есть элементы заносчивости, но только элементы, не больше. Если говорить обо мне, то я столько лет шел к своей цели, столько лет ее добивался, через такие трудности проходил, и достались мне эта слава, признание очень тяжелой работой, сложными решениями. Поэтому, я даже не знаю, что и сказать - самооценкой заниматься не очень хорошо, но люди вроде бы говорят, что нет у меня такого, слава Богу. Но вообще, конечно, слава - это действительно тяжелая ноша. Мне, например, было легче проходить испытания физические, психологические, моральные. Со дня моего последнего полета прошло уже более 20 лет, так что сейчас стало намного проще.

Каких жизненных принципов придерживаетесь?

- Прежде всего - быть собой. Не «пыжиться». Что ты представляешь в своей жизни, то и есть. Что сделал - то и сделал. Работать во благо народа. Это не высокопарные слова. И не только для народа, и для себя тоже. Мы - не ханжи. Все это понимаем. Но прежде всего, изначально мною движут, конечно, чувства. Например, я чувствовал, что казахский народ был как-то зажат, как в тиски, какое-то отношение было второстепенное к народу, как малозначащему. Хотелось показать, что мы не только не хуже, а в чем-то и лучше работаем. Не только баранов пасти умеем, а можем работать в самых продвинутых областях науки и техники. И я постарался доказать это на своем собственном примере космонавта. На тот момент я был единственным за всю историю подготовки космонавтов, кто прошел все три должности - был космонавтом-исследователем, бортинженером и командиром корабля, занимал все три кресла в космическом корабле «Союз». Казахстанский народ после моего третьего полета в 2001 году занимал третье место в мире по продолжительности полета в космос. Вот это обостренное чувство патриотизма и национального достоинства двигало мной всегда и является главным до сих пор.

- Талгат Амангельдиевич, сегодня цена космического путешествия составляет уже более 50 млн долларов. Вы считаете перспективным это направление развития космонавтики?

- Судя по последним веяниям, когда в космос отправляется уже полностью туристский экипаж – имею ввиду космическую миссию американцев АХ-1, космический туризм развивается динамично. К тому же, осенью прошлого года в космосе побывала первая российская киноэкспедиция. Режиссер и актриса – непрофессиональные космонавты, но в космос слетали благополучно и к тому же сняли фильм. Уже сегодня нельзя сказать, что космический туризм является одним из экзотических видов экстремального туризма. Путешествия на орбиту Земли – это уже реалии и думаю, у космического туризма большое будущее. Нам, Казахстану, как обладателю крупнейшего космодрома в мире, тоже необходимо продумать свои возможности в сфере космического туризма.

Что значат для Вас даты полета в космос и возвращения на Землю? Знаю, что всегда их отмечаете.

- Для каждого космонавта день полета и возвращения на землю - это целая космическая жизнь. Мне посчастливилось, я прожил три космические жизни длиною почти в один земной год. Если суммировать время трех полетов в 1994, 1998 и 2001 году, получается 341 сутки.

И какой бы назвали Вы свою космическую жизнь?

- Трудной, но счастливой. И самое главное - моя космическая жизнь получила свое реальное воплощение: вернувшись домой, в Казахстан, я начал работать в космической сфере своей страны, использовал свои знания, опыт, полученные в космосе, на благо своей Родины.

Спасибо за интервью и со знаменательной датой Вас поздравляем!